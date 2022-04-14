ВСУ: десантники освободили на юге несколько населенных пунктов

Украинские военные продолжают уничтожать врага и освобождать территории. Об этом заявило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Корреспондент.

"Были заблаговременно проведены необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия" , - говорится в заявлении﻿.

Отмечается, что оккупанты получили значительные потери и начали отступать, оставляя занятые позиции.

В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.