Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны Украины
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сегодня, 14 апреля, заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины, сообщает Корреспондент.
По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал.
"Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет", - пишет Гладков в телеграм-канале.
Гладков добавил, что два села Белгородской области находятся под дополнительной охраной.