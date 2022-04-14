ГПСУ: РФ открывала огонь на границе Черниговской и Брянской областей

Россияне в среду, 13 апреля, открывали огонь на участке, где Черниговская область Украины граничит с Брянской областью РФ в районе пункта пропуска "Вильча". Об этом заявил руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сообщает Корреспондент.

"Вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, который открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска Погар" , - написал 14 апреля руководитель ГПСУ на своей странице в Фейсбук﻿.

По словам Дейнеко, действовать приходится осторожно из-за опасности минирования местности.