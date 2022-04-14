Кулеба заверил, что скандал со Штайнмайером урегулируют

Украина с уважением относится к институту федерального президента ФРГ и не заинтересована в обострении отношений с Германией, но ожидает от Берлина "новой политики" в отношении Киева. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, сообщает Корреспондент.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что президент Владимир Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за того, что тот проводил пророссийскую политику.

"Украина с большим уважением относится к Германии. Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как страну, как партнера, и для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент Федеративной Республики Германия, является одним из символов этой страны, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента Германии" , - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в эскалации и обострении двусторонних отношений с Германией.

"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и никакого вреда для украинско-германских отношений не будет" , - сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и построении новой немецкой политики в отношении Украины в нынешних обстоятельствах. И такую новую политику ожидает от нового немецкого правительства.