Разведка обнародовала секретные документы армии РФ по захвату Киева
В распоряжении украинской разведки оказались документы российских оккупантов, свидетельствующие об их намерениях захватить Киев. Об этом говорится в прессрелизе Минобороны Украины, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что группировка российских войск Центр, действовавшая на Черниговском и Сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть украинской столицы.
"Об этом идет речь в боевом распоряжении командиру 96-й отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1-й танковой армии западного военного округа. В документе определены этапы проведения наступления и задания для личного состава бригады", - говорится в заявлении Минобороны.