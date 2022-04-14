Разведка обнародовала секретные документы армии РФ по захвату Киева

В распоряжении украинской разведки оказались документы российских оккупантов, свидетельствующие об их намерениях захватить Киев. Об этом говорится в прессрелизе Минобороны Украины, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что группировка российских войск Центр, действовавшая на Черниговском и Сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть украинской столицы.