СНБО: РФ проводит теракты на своей территории с целью обвинить Украину

В России начали реализацию плана проведения терактов на собственной территории для нагнетания антиукраинской истерии. Об этом информировал Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает Корреспондент.

Так, по состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

Отмечается, что СМИ РФ заявили со ссылкой на губернатора Курской области, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе якобы из лесополосы на украинской территории.

Кроме того, ФСБ РФ сообщила, что со стороны Украины якобы был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области.

Напомним, за последние две недели Россия неоднократно заявляла об обстрелах своих пограничных пунктов в Курской области.