ГУР выложила данные генералов РФ, руководивших "спецоперацией" под Киевом и Мариуполем

Украинская разведка обнародовала персональные данные, включая домашние адреса и состав семьи, двух российских командующих - Валерия Солодчука и Александра Дворникова. ﻿Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны, сообщает Укринформ.

Первый руководил операцией войск России по захвату Киева с западного направления, второй - преступными действиями по уничтожению Мариуполя.

«ГУР МО Украины получило данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, которые осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства» , - отмечает в Facebook пресс-служба МО.

В частности, речь идет о Солодчуке Валерии Николаевиче, который непосредственно участвует в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Еще одним военным преступником является Дворников Александр Владимирович.

С 8 апреля 2022 года назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

До этого осуществлял командование группировкой войск "Юг". Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.

В ГУР МО подчеркнули, что подонков без чести, души и совести ни один бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа.