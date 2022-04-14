Главы парламентов Чехии и Польши посетили Ирпень и Бучу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил освобожденные от российских захватчиков Бучу, Бородянку и Ирпень Киевской области вместе с Председателем Сената парламента Чешской Республики Милошом Выстрчилом и Маршалком Сената Республики Польша Томашем Гродзким, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в прессрелизе Аппарата ВР. Стефанчук выразил благодарность Выстрчилу и Гродзкому, которые первыми из глав европейских парламентов откликнулись на его предложение посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств российских войск и господство "русского мира".

"Это первые спикеры, которые согласились на мое предложение поехать в Украину и своими глазами увидеть, к чему приводят заигрывания с россией, "умиротворение агрессора", какими могут быть последствия молчания. Я очень хочу поблагодарить Польшу и Чехию – наших побратимов, которые никогда не молчали. Они всегда были первыми, кто говорил о необходимости сопротивления россии. Мы имеем возможность собственными глазами увидеть, что происходит геноцид украинского народа, все возможные и невозможные военные преступления. Все это документируется, фиксируется" , - подчеркнул спикер украинского парламента.

Кроме того, он сообщил, что готовность посетить Украину уже также выразили спикеры Грузии, Румынии, Швейцарии. Стефанчук отметил, что своим визитом европейские коллеги демонстрируют не только свою поддержку Украины, но и смелость и приверженность идеалам добра.

"По моему глубокому убеждению, самое эффективное общение – это общение между народами. А общение между народами возможно через общение с органами, представляющими народы, – с парламентами… Парламенты Польши и Чехии – это те, которые на передовой поддержке Украины. Поэтому от имени украинцев, от имени украинского парламента, я хочу поблагодарить вас, ваши парламенты за принятые решения, переданное оружие, финансовую помощь, мощные санкции и, конечно, за вашу поддержку Украины на пути евроинтеграции" , — добавил он.

Спикер парламента Чехии Милош Выстрчил выразил готовность донести тем, кто еще сомневается в совершении преступлений россией в Украине, правду о страшных событиях.

"Мы считаем Украину независимой и демократической страной. Даже в таких обстоятельствах работает украинский парламент, действует украинское государство. И мы хотим сказать, что очень уважаем ваше мужество, ваше желание жить в независимом государстве. Мы в Чехии, а также уверен, в Польше, знаем, что вы сражаетесь не только за собственную независимость, за собственную демократию, но также за нашу. Вы здесь боретесь за те европейские ценности, которые принесли Европе благополучие и процветание" , - подчеркнул Выстрчил.

В то же время маршалок Польского Сейма Гродзкий отметил, что нет никакого оправдания жестокой агрессии россии против свободной и независимой страны только потому, что эта страна имеет стремление присоединиться к семье европейских, свободных стран.