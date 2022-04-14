Парламентская фракция "ОПЗЖ" прекратила деятельность

По решению Совета национальной безопасности и обороны пророссийская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила деятельность в Верховной Раде.﻿ Об этом проинформировали народные депутаты, которые присутствовали на заседании парламента в четверг, сообщает Укринформ.

В частности, об этом заявил в Телеграме парламентарий из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Приостановлена ​​деятельность фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины" , – написал он.

В то же время нардеп из фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан в Фейсбуке уточнил, что фракция приостановила деятельность по решению СНБО.

Как сообщалось, накануне Председатель ВР Руслан Стефанчук спрогнозировал, что в ближайшее время фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте уже не будет.

Во фракцию ОПЗЖ входили 44 народных депутата. После начала полномасштабной российско-украинской войны из нее массово начали выходить парламентарии.