Суспільне: оккупанты с вертолетов обстреляли села на Харьковщине

В Харьковской области российские войска обстреляли Золочевскую громаду из вертолетов, двое детей получили ранения.﻿ Об этом передает Суспільне со ссылкой на руководителя громады Виктора Коваленко, сообщает Укринформ.

«До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Имеются разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома. После этого начали обстреливать соседнюю Александровку (также на границе с РФ - ред.), залетели туда два российских вертолета и начали стрелять. Ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Ранение в шею, в бедро. Отправили в больницу» , – написал Коваленко в Телеграме.

В настоящее время, по информации от жителей, в обстрелянных селах нет электроснабжения - повреждены линии электропередачи.

Как сообщалось ранее, Золочев в Харьковской области обстреливали неоднократно. В частности, 6 апреля погиб 1 человек, трое получили ранения. С начала войны и сегодня в громаде насчитывались 10 погибших и 34 раненых (из них трое - дети). Повреждены десятки домов и инфраструктура поселка Золочев.