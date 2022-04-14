Вилкул: фронт от Кривого Рога отодвинулся на 40-50 км

Кривой Рог продолжает усиливать оборону и "окапываться", отодвигая линию фронта. Об этом в эфире национального марафона сказал начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, сообщает Укринформ.

"Фронт отодвинут от Кривого рога на 40-50 км. При каждом продвижении фронта мы строим дополнительные рубежи обороны. Мы - промышленный город, но и враг никуда не делся, тоже предпринимает действия. Мы готовимся к любому варианту развития событий" , - сказал он.

Вилкул также добавил, что бюджет города упал, но денег достаточно на социальные выплаты, зарплаты, а также работает вся инфраструктура, газоснабжение, водоснабжение.

"Крупные предприятия работают. Начинает работать малый и средний бизнес. Мы работаем адресно с каждым предприятием, помогаем где-то построить новую логистику, с поставками сырья. Экономика - это кровеносная система государства, это зарплата, это налоги" , - сказал Вилкул.

В то же время в городе нет капитального строительства, заморожены все программы развития, аннулирован контракт на покупку 15 трамваев.