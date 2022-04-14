Нацбанк прогнозирует в этом году сокращение ВВП на треть

В результате войны реальный валовой внутренний продукт Украины в 2022 году упадет по меньшей мере на треть. Такие дал прогнозы Национальный банк Украины, сообщает Корреспондент.

Сокращение ВВП ожидается по всем составляющим. В частности, частное потребление снизится, учитывая вынужденный выезд граждан из страны, рост уровня безработицы, уменьшение доходов и экономию на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность.

В центробанке отмечают, что снижение потребления и инвестиций может обусловить сокращение импорта. Однако значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблемы с поставкой горючего и удобрений.

Вместе с тем, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже.

"Окончательная оценка потерь экономики от полномасштабной агрессии России против Украины прежде всего будет зависеть от продолжительности военных действий. Залогом быстрого восстановления Украины является дальнейшее проведение структурных реформ, привлечению масштабной международной поддержки и интеграция в Европейский союз" , - говорится в сообщении.

Сегодня НБУ второй раз с начала войны сохранил учетную ставку на уровне 10%.

По данным Минэкономики, в первом квартале 2022 года ВВП Украины упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики прогнозируют падение до 50% ВВП Украины из-за войны.