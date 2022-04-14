ВР признала РФ государством-террористом и запретила символику "Z" і "V"

Верховная Рада запретила символику, используемую военными РФ в войне против Украины, пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, а саму Россию признала государством-террористом, сообщает Укринформ.

Это предусмотрено в принятом 14 апреля законе «О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями РФ в войне против Украины» № 7214, говорится на сайте ВР.

Принятым законодательным актом предусмотрено, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

В документе определено, что буквы "Z" и "V" признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным законодательством признакам.

Кроме того, согласно закону, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры; создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

В связи с этим законом предусмотрен запрет на любую пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима, акт агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения.

Кроме этого, документ определяет, что в Законе Украины "О борьбе с терроризмом" термин "террористическая деятельность" должен быть дополнен пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима.