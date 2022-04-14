Google останавливает монетизацию контента с фейками о войне в Украине

Корпорация Google решила прекратить монетизацию контента, который распространяет фейки о войне России против Украины или отрицает или оправдывает ее. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, сообщает Укринформ.

"Google прекращает монетизацию контента, который распространяет фейки о войне России против Украины или отрицает или оправдывает ее. Это касается и материалов, которые отрицают трагические события" , - написал министр в Телеграме.

Он отметил, что такое решение сильно ударит по российским пропагандистам. По словам Федорова, YouTube хоть и прекратил монетизацию в России еще 26 февраля, однако сервисы Google продолжали работу.

Как сообщалось, США, ЕС и другие страны ввели и продолжают вводить санкции против рф из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, ряд международных компаний отказались от дальнейшего ведения бизнеса в России.