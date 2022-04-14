ООН: c начала войны погибли 1964 мирных жителя Украины

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на 14 апреля зафиксировало 1 964 случая гибели и 2 613 случаев ранений среди гражданского населения Украины в результате полномасштабного вторжения России, сообщает Укринформ.

По данным ООН, среди убитых - 507 мужчин, 319 женщин, 34 девочки и 55 мальчиков, а также 72 ребенка и 977 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Отмечается, что ранены 304 мужчины, 222 женщины, 53 девочки и 55 мальчиков, а также 144 ребенка и 1 835 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Большинство смертей и ранений вызвано применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В УВКПЧ считают, что фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи Донецкой области, Изюма в Харьковской области, Северодонецка и Рубежного Луганской области, Тростянца в Сумской области, где сообщают о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти данные дополнительно подтверждаются и не включены в статистику.