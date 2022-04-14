Минобороны: российская армия активно готовится к наступлению

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия не оставляет цели захватить всю Украину.﻿ Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

“Сейчас идет горячая фаза войны. Это нужно понимать. И сегодня еще рано говорить о каких-то результатах, поскольку сегодня по всей территории Украины существует угроза ракетных ударов. Кроме того, следует понимать, что сегодня осуществляются ракетные удары по Запорожской, Харьковской, Донецкой области. И враг пытается укрепиться на географических рубежах Донецкой и Луганской областей. Собственно, российская армия не оставляет своих целей захватить всю Украину. Понятно, что им это очень тяжело, они не могут этого сделать. Но они все еще этот план для себя вырисовывают” , - подчеркнула Маляр.

По ее словам, если говорить о краткосрочном плане России, то это восток Украины, и в зависимости от того, как происходит динамика боев, они формируют свои дальнейшие цели.

"Сегодня мы видим, что они все же стягивают понемногу свои войска вокруг границы, они концентрируют технику, готовят территорию Беларуси к возможным ударам, мы видим движение и подготовку на территории так называемой непризнанной республики Приднестровья на территории государства Молдова. Поэтому сегодня российская армия в активной фазе подготовки" , - отметила заместитель министра.

По ее словам, на территории Приднестровья наблюдается подготовка к приему самолетов в районе Тирасполя.

При этом представитель МОУ отметила, что хотя на сегодняшний день в большинстве регионов ситуация более или менее спокойная, но "ставить на этом точку еще рано, еще опасность есть", отметила она.

Замминистра также подчеркнула, что ВСУ мужественно отражают атаки захватчиков.