В украинской разведке разрешили служить иностранцам

Верховная Рада одобрила изменения в закон "О разведке", урегулировав вопрос о принятии лиц с иностранным гражданством в разведку, сообщает Укринформ.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк написал в Телеграме, что за это решение проголосовали 352 парламентария.

Парламент также одобрил изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации некоторых категорий граждан.