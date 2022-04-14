Forbes оценил стоимость подбитой "Москвы" в $750 млн

Подбитый Украиной российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей РФ за время войны в Украине. Forbes оценил его стоимость в 750 миллионов долларов, сообщает Корреспондент.

Forbes рассчитал приблизительную стоимость потери, сравнив крейсер Москва с крейсером того же класса Украина, стоившим 720 млн долларов в 1995 году.

В 2020 году крейсер Москва ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но Крымская газета ранее указывала сумму в 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля.