Из-за войны лишились жилья почти 220 тыс украинцев

Более 76 700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дию". Общая площадь убытков - более 5,3 миллиона кв.м.﻿﻿ Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает Украинская правда.

"На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тысячи человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия… Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы" , - отметила Шуляк﻿.