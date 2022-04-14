Украина ведет переговоры о закупке ударных беспилотников США

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных американских беспилотников MQ-9 Reaper (Жнец), которые могут изменить баланс в российско-украинской войне. Об этом пишет издание Forbs, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что на прошлой неделе представители Украины встретились с руководством General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США.

"Сейчас у нас есть самолеты, готовые к немедленной передаче. При поддержке правительства США эти самолеты могут оказаться в руках украинских военных летчиков в считанные дни" , - сказал представитель General Atomics Марк Бринкли.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до четырех ракет класса "воздух - земля", или до восьми в модификации MQ-9A или четыре ракеты Хеллфайр и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.