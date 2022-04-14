Макрон объяснил, почему не называет войну в Украине геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что использование слова «геноцид» по поводу действий России «не поможет» Украине, сообщает Укринформ.

Об этом Макрон сказал эфире одного с французских телеканалов, отвечая на вопрос, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу отказа Макрона использовать этот термин для описания ситуации в Украине.

"Мы все были ошеломлены изображениями Бучи на прошлой неделе. Нас всех шокировали сцены, которые мы видим в Мариуполе, которые четко осудила Франция. Мы направили магистратов, жандармов, чтобы помочь Украине задокументировать эти военные преступления и иметь возможность начать судебные процессы. Вот как мы должны делать. Слово "геноцид" имеет значение, и слово "геноцид" сегодня должны квалифицировать юристы, а не политики. И я обращаю внимание всех. Если это геноцид, то государства, которые считают это геноцидом, по международной конвенции должны вмешаться. "Что хотят люди? То есть стать воюющими сторонами? Я так не думаю" , - сказал Макрон.

"Это не помогает Украине - идти на словесную эскалацию без последствий" , - заявил он.

При этом Макрон отметил, что Франция с первого дня российской агрессии была рядом с Украиной.

"Франция – это страна, которая в период с 2014 по 2020 годы больше всего помогла Украине в усилении защиты. Я приглашаю вас посмотреть цифры" , – сказал он.

"Моя роль, очевидно, состоит в том, чтобы построить мир, остановить эту войну и помочь Президенту Зеленскому. Но также – избежать эскалации и защитить французов от расширения войны" , - заявил Макрон.

Отвечая на вопрос о возможности его визита в Украину, французский президент сказал, что «время придет».