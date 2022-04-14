Подавляющее большинство украинцев верят в победу над Россией

Около 79% украинцев полностью верят в победу Украины в войне с РФ, еще более 14% – скорее верят.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук, сообщает Укринформ.

Согласно опросу, около 79% украинцев за вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с Россией?" ответили "полностью верю". Более 14% отметили, что "скорее верят", 2% респондентов ответили "скорее не верю" и "совсем не верю"; 4,3% считают, что на этот вопрос "затрудняюсь ответить".

Что касается времени, которое нужно Украине для победы, украинцы указали от нескольких недель (15,8% респондентов) до нескольких месяцев (34,4%). В то же время 17,8% участников исследования считают, что война будет длиться полгода – год, а 5,7% – более года.

Во всеукраинском онлайн-опросе, проводившемся методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), приняли участие 4676 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Критерии выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55 лет) и области проживания до начала войны (до 24 февраля этого года). Источники получения данных: панель "Собственное мнение", подписчики информационных каналов Государственных администраций во всех областях и другие каналы коммуникации с онлайн аудиторией в Украине.

Исследование проводилось 9-11 апреля на волонтерских началах исследовательской панелью "Собственное мнение" при поддержке Института социологии Национальной академии наук по инициативе Офиса Президента.