NYT: ЕС начал подготовку эмбарго на импорт нефти из РФ

Чиновники Европейского Союза начали заниматься разработкой решения о введении эмбарго на российские нефтепродукты.﻿ Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, сообщает Новое время.

ЕС долгое время не хотел вводить запрет на российскую нефть из-за позиции Германии, потенциального влияния такого решения на политическую ситуацию в регионе и ожидаемого роста цен на энергоносители.

Однако сейчас ЕС движется к принятию поэтапного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для поиска альтернативных поставщиков, рассказали собеседники издания. Ранее в этом месяце блок одобрил запрет на импорт российского угля, предусмотрев четырехмесячный переходный период.

Газета отмечает, что эмбарго на импорт российской нефти могут одобрить не ранее финального тура выборов во Франции 24 апреля, чтобы гарантировать, что влияние на цены на бензин не поможет популистическому политику Марин Ле Пен и не навредит шансам нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона на переизбрание, отметили источники NYT.

Европейский союз уже одобрил пять пакетов жестких санкций против России. В рамках пятого раунда, введенного после появления информации о зверствах российских оккупантов в Буче Киевской области, блок одобрил запрет на импорт российского угля с августа 2022 года.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямые запреты на покупку российской нефти. Европейский Союз пока не пошел на аналогичный шаг из-за позиции Германии и Венгрии, а Индия и Китай продолжают покупать российскую нефть.

Многие покупатели в Европе добровольно отказались от российской нефти во избежание репутационных убытков или возможных юридических проблем.

Сегодня, 14 апреля, министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни заявил в ходе визита в Киев, что Ирландия выступает за введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против страны-агрессора.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что шестой пакет санкций против России будет включать «пункт о нефти».

Bloomberg Economics прогнозирует, что в этом году Россия заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году.