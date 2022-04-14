НБУ снял запрет на продажу наличной валюты

Национальный банк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению с 14 апреля.﻿ Об этом заявила пресс-служба НБУ, сообщает Укринформ.

"Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. Ожидается, что возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и соответственно снижению рисков для граждан" , - говорится в заявлении.

При этом для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

Дополнительно определено, что курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% официального курса НБУ на день совершения операции. В то же время, курс не может быть ниже официально установленного.

Кроме того, с целью недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу, Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.