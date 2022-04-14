Глава ЦРУ призвал не относиться легкомысленно к ядерной угрозе со стороны РФ

Глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине, сообщает Новое время.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности" , — цитирует его слова СNN.

Он отметил, что ЦРУ «очень внимательно следит за этим». Но он также подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг. Тем не менее Бернс предупредил, что Путин становится все более изолированным, и его «аппетит к риску растет по мере того, как его хватка в России ужесточается».

"Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не ставили под сомнение его суждения или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России" , — сказал Бернс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.