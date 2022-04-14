Франция поддерживает нефтяное эмбарго и вернет посла в Киев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил о возвращении французского посольства в Киев. Глава МИД не уточнил сроки, отметив, что это произойдет очень скоро, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Возвращение произойдет очень скоро и позволит еще больше усилить поддержку, оказываемую Францией Украине в противостоянии в войне с Россией" , - цитирует издание BFM TV заявление Ле Дриана.

Отмечается, что в ходе беседы главы МИД обсудили помощь Франции в документировании и сборе доказательств преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Министры также затронули вопросы о гуманитарных операциях и поставках военной помощи.

Кулеба, комментируя в своем Twitter телефонный разговор с Ле Дрианом, добавил, что Франция поддерживает нефтяное эмбарго против России на уровне Евросоюза. Глава МИД также высоко оценил решение Парижа вернуть своего посла в Киев.

Напомним, французское посольство переехало из Киева во Львов в начале марта, спустя несколько дней после начала войны России против Украины.