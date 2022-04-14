Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул. Об этом пишут РосСМИ, сообщает Новое время.

Представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул при буксировке в условиях шторма». Утверждается, что экипаж эвакуировали на другие корабли, а флагман Черноморского флота РФ получил повреждения корпуса «в ходе пожара от детонации боезапаса».

Вечером 14 апреля начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.