Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул

Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" затонул

В министерстве обороны России признали, что ракетный крейсер Москва затонул. Об этом пишут РосСМИ, сообщает Новое время.

Представители страны-агрессора заявили, что крейсер «затонул при буксировке в условиях шторма». Утверждается, что экипаж эвакуировали на другие корабли, а флагман Черноморского флота РФ получил повреждения корпуса «в ходе пожара от детонации боезапаса».

lidmekwrby_big.jpg

Вечером 14 апреля начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что крейсер Москва догорает в Черном море.

Новости

Популярные темы форума

analytics