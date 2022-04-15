Федоров: Google отключил возможность любых платежей из России
Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что компания Google отключила платежи для всех видов российских карт, сообщает Новое время.
Компания Google отключила платежи из России для любых карт, а также по номеру телефона.
Об этом в своем Telegram со ссылкой на компанию написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Компания Google отключила платежи из россии. Заплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменили подписку с платежами с мобильного", — написал министр.
Как ранее сообщалось, что иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay. Карты китайской платежной системы должны были стать заменой отключенным за границей картам Visa и Mastercard.
Напомним, что 6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции в России.
Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, продолжат работать на территории страны, но ими нельзя будет расплатиться за границей.