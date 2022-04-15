Пентагон: вероятность ракетных ударов по Киеву остается высокой

В Министерстве обороны США заявили, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов с российской стороны. Отвод российских войск от Киева и Чернигова серьезно не изменил эту ситуацию, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом на брифинг заявил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву. Несмотря на отвод войск от столицы, сохраняется большая вероятность ракетных ударов" ,- подчеркнул Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на центры принятия решений.

Кирби также отметил, что Россия не предпринимает серьезных мер, чтобы прервать поставки вооружения в Украину из Европы. По его словам, рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются, так же как и наземное перемещение этого материала на Украине.

"Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать" , — заключил Кирби.

В свою очередь в Минобороны Украины призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что угроза ракетных ударов сохраняется по всей территории страны.