Минюст США: зампред Госдумы РФ организовывал пропагандистскую кампанию

Вице-спикера Госдумы Александра Бабакова США обвинили в сговоре для работы в качестве незарегистрированных агентов России, а также в нарушении санкций и мошенничестве с визами, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

По информации американского Минюста, Бабаков организовывал тайную российскую пропагандистскую кампанию, которая должна была продвигать злонамеренные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США.

Более того, по версии следствия, российский чиновник работал над ослаблением партнерских отношений США с европейскими союзниками, подрывом западных санкций и поощрением незаконных действий России, направленных на разрушение суверенитета Украины. Из пресс-релиза Минюста также следует, что россияне занимались платной пропагандой.