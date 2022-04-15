ОК "Юг": в Херсонской области провели обмен пленными

В Херсонской области провели очередной обмен пленными, во время которого удалось вернуть пятерых украинских военнослужащих. Взамен мы передали России четверых ее военных, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что совершению такого обмена предшествовали непростые переговоры с российской стороной.

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших" , - говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" рассказали, что за текущие сутки на южных рубежах обороны наши бойцы нанесли рашистам существенные потери: были уничтожены 39 оккупантов и 4 единицы техники (боевые бронированные машины и БПЛА).