ОК "Юг": в Херсонской области провели обмен пленными
В Херсонской области провели очередной обмен пленными, во время которого удалось вернуть пятерых украинских военнослужащих. Взамен мы передали России четверых ее военных, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что совершению такого обмена предшествовали непростые переговоры с российской стороной.
"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших", - говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" рассказали, что за текущие сутки на южных рубежах обороны наши бойцы нанесли рашистам существенные потери: были уничтожены 39 оккупантов и 4 единицы техники (боевые бронированные машины и БПЛА).