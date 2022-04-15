Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область

Во Львовскую область переезжают два крупных машиностроительных предприятия — из Донецкой и Черниговской областей, сообщает Новое время.

Два крупных украинских машиностроительных предприятия — Ветропарки Украины, которое занимается ветроустановками и снабжением электроэнергией, а также лидер на рынке пожарной техники — предприятие Пожмашина.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Как отметил чиновник, Ветропарки Украины входят в группу компаний ПАО Краматорский завод тяжелого станкостроения.

В свою очередь Пожмашина — это предприятие, работающее на протяжении 90 лет. Оно является лидером на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники.

"Это надежный партнер службы ГСЧС Украины" , — отметил Козицкий.

По словам чиновника, из Черниговской области на Львовщину переносят треть завода Пожмашины.

После войны часть производства планируют оставить. Также на предприятии собираются приступить к производству грузовой техники, что создаст новые рабочие места.