Bloomberg: лизинговые компании смогут продать РФ самолеты, которые страна украла

Некоторые европейские авиастроительные компании смогут продать России самолеты, которые страна до этого украла. Всего было украдено около 500 бортов, сообщает Новое время.

Принятая на прошлой неделе поправка к санкциям Евросоюза позволит некоторым авиастроительным компаниям потенциальную возможность продать российским перевозчикам ранее украденные РФ самолеты. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, правительства Евросоюза разрешат организациям в своих странах продолжать получать платежи от российских компаний по договорам финансовой аренды (лизинга), подписанным до 26 февраля.

Право собственности на самолет может быть передано после полной выплаты арендной платы.

"Это положение обеспечивает столь необходимое послабление для арендодателей из ЕС, чьи самолеты, возможно, приземлились в России" , — цитирует агентство юристов.

В то же время российской стороне не могут быть предоставлены никакие экономические ресурсы, кроме передачи права собственности на самолет после полного возмещения расходов компании из ЕС.

Сколько из нескольких сотен украденных РФ самолетов потенциально имеют право на это исключение пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что сумма украденных Россией лизинговых самолетов составила 20 млрд долларов.

Российские авиакомпании из-за санкций способны выполнять рейсы только в восемь стран мира.