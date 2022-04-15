Moody's предупредило РФ о дефолте, если не будет выплаты валютой

Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Россию о дефолте, в случае если она не осуществит выплаты в твердой валюте, а не в рублях, по государственным облигациям до 4 мая, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Moody's.

"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что представляет собой изменение условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации" , - говорится в сообщении.

При этом агентство подчеркнуло, что, по определению Moody's, в РФ может наступить дефолт, если облигации не будут погашены до 4 мая - конца льготного периода.

В Moody's также отметили, что контракты на облигации не предусматривают погашения в любой другой валюте, кроме долларов.