Пентагон: США передадут Украине вертолеты, которые предназначались Афганистану

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов" , — сказал он.

Кирби добавил, что ранее США уже передали Украине пять вертолетов.

"Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17" , — отметил представитель Пентагона.

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.