Пентагон: США передадут Украине вертолеты, которые предназначались Афганистану
США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану, сообщает Новое время.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов", — сказал он.
Кирби добавил, что ранее США уже передали Украине пять вертолетов.
"Это не первый раз, когда мы направляем им Ми-17", — отметил представитель Пентагона.
Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.