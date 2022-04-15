Блинкен: Китаю придется сделать выбор между Украиной и РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Китаю в конечном счете придется сделать выбор в нынешнем конфликте в вокруг Украины, поскольку он "сказывается на его репутации в мире", сообщает Голос Америки.

Выступая на организованной Мичиганским университетом видеоконференции, Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".

"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении" , - отметил глава американской дипломатии.

В связи с этим Блинкен напомнил, что Китай неоднократно заявлял, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, которые лежат в его основе.

Как подчеркнул Блинкен, "данным принципам сейчас брошен вызов" из-за вооруженного вторжения России в Украину.

"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает. Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира" , - отметил госсекретарь США.

"Здесь суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права, против той, которая неправа. В том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений или хаос или конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США также отметил, что недопущение прямого военного столкновения с Россией входит в число национальных интересов США.

"Президент должен быть уверен, что он заботится об интересах американского народа. Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, чтобы мы избегали действий, которые могут привести к более масштабной войне. Мы хотим положить конец этой войне и российской агрессии, а не расширять ее так, чтобы это не принесло никому пользы" , - сказал он.

"Мы будем продолжать делать все возможное для Украины с целью убедиться, что в ее руках есть средства для обеспечения собственной безопасности и в конечном счете для укрепления ее позиций при каком-либо возможном дипломатическом урегулировании путем переговоров" , - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США стараются сделать "все возможное, чтобы помочь завершить эту войну как можно быстрее".

"Но мы также готовы к тому, что это будет продолжаться некоторое время" , - указал он.

Говоря о поставках Украине вооружений, госсекретарь отметил, что США и их партнеры стремятся "как можно скорее доставить украинцам средства, которые они умеют эффективно использовать".