Пентагон: затопление крейсера Москва стало серьезным ударом по ВМС России

Затопление российского ракетного крейсера Москва стало серьезным ударом по военно-морским силам России, заявили в Пентагоне, сообщает Новое время.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби в интервью CNN отметил, что США не могут определить точную причину затопления российского корабля.

"Но мы также не в состоянии опровергнуть украинскую версию этого. Безусловно, правдоподобно и возможно, что они действительно поразили судно ракетой Нептун или, может быть, чем-то еще" , — сказал Кирби.

По его словам, что бы ни случилось с Москвой, ее потеря" нанесет серьезный удар по сердцу российского военно-морского флота, а также по национальной гордости".

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект», не уточняя подробности.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что на крейсере было 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В Пентагоне сообщали, что в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «мог идти своим ходом».

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ за время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

Вечером 14 апреля Минобороны РФ официально подтвердило, что крейсер Москва пошел ко дну.