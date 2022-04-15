ООН: в Украину вернулись 870 тысяч украинских беженцев
870 тысяч украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой, сообщает Новое время.
Такие данные по состоянию на 14 апреля обнародовали в ООН.
По данным организации, ежедневно границу в направлении Украины пересекают около 30 тысяч человек.
В то же время отмечается, что массовое возвращение украинцев может усугубить проблемы гуманитарного характера внутри Украины.
"Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно", — пояснили там.
По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.