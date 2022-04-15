NYT: конгрессмены США посетили Киев и освобожденные окрестности столицы

Американский сенатор Стив Дейнс и член Палаты представителей Виктория Спартц в четверг посетили Киев и его пригороды, которые были оккупированы российскими войсками, став первыми официальными лицами США, приехавшими с начала войны, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет The New York Times.

"Ничто не заменит того, чтобы на самом деле побывать здесь, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами здесь, в Украине, которые ужасно пострадали от этой войны" , — сказал Дейнс, стоя возле разрушенного многоквартирного дома в Бородянке.

По информации издания, Дейнс и Спартц, оба республиканцы, были приглашены украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день. Дейнс прервал поездку в Восточную Европу ради визита в Украину. Спартц, которая в прошлом году стала первым сенатором украинского происхождения в Конгрессе, планировала неофициальный визит в Украину, а позже присоединилась к Дейнсу в поездке.

Они также побывали в Буче и наблюдали за эксгумацией братской могилы. Дэйнс назвал увиденное "неоспоримым доказательством военных преступлений".

"Это повсюду. Мы проезжали мили, мили и мили, видя смерть и разрушения, вызванные Владимиром Путиным в этом злобном вторжении" , - сказал он.

По словам собеседника, знакомого с внутренними дискуссиями, двое республиканцев прибыли в Украину, поскольку администрация Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки.

И Дейнс, и Спартц заявили, что призывают Соединенные Штаты вернуть дипломатов в Украину, как это сделали некоторые европейские государства.

"Я надеюсь, что наш визит побудит приехать больше американских официальных лиц и лидеров, чтобы поддержать народ Украины" , — сказал Дейнс.

Они также заявили, что поддерживают двухпартийные усилия в Конгрессе, направленные на то, чтобы подтолкнуть администрацию Байдена к более быстрой доставке оружия украинской армии.

"Я думаю, что мы должны предоставить летальную помощь, необходимую им для победы в этой войне. Гуманитарный кризис не закончится, пока не закончится война. И война не закончится, пока украинцы не победят" , - сказал Дейнс.