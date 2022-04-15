Минобороны Британии: РФ может пересмотреть свою позицию в Черном море
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что после того, как Россия лишилась кораблей Саратов и Москва, страна может пересмотреть свои позиции в Черном море, сообщает Новое время.
"Являясь флагманом Черноморского флота России, Москва выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны", — говорится в сообщении британского ведомства в Twitter.
В Минобороны Британии отметили, что крейсер прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году.
В ведомстве напомнили, что это уже второй корабль с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, которому был нанесен ущерб. 24 марта был уничтожен крупный десантный корабль Саратов.
"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", — подчеркнули в ведомстве.