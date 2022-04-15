"Киевстар" запустил бесплатную услугу: как она поможет во время войны

Оператор мобильной связи "Киевстар" запустил полезную во время войны услугу, она поможет людям, у которых часто исчезает связь с родными, сообщает Сегодня.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

"Киевстар" ввел сервис SMS-уведомления "Снова в сети", благодаря нему абонент может сразу узнать, что кто то из контактов снова появился в сети.

Чтобы подключить услугу нужно отправить смс на номер человека, о статусе которого вы хотите знать, со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением.

Такая заявка будет активной в течении 5 дней и если абонент не выйдет на связь "Киевстар" предложит вам повторно отправить запрос. Его кстати можно отправлять на все номера украинских операторов.

Услуга "Снова в сети" – полностью бесплатная, также абоненты "Киевстар" могут отслеживать геолокацию друг друга с помощью сервиса "Мобильная безопасность".

"Киевстар" меняет тарифы

С 21 апреля оператор меняет условия звонков в Россию. Каждая минута разговора с российским номером будет обходится в 20 грн.

Соответствующую информацию абоненты получили в смс от "Киевстар". Правила звонков в другие страны остаются без изменений, подчеркивают в компании.