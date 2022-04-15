Верещук: на 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров
В пятницу, 15 апреля, согласовали работу 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Маршруты эвакуации людей на 15 апреля
- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.