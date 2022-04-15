Верещук: на 15 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров

В пятницу, 15 апреля, согласовали работу 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Маршруты эвакуации людей на 15 апреля

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.