В Токио обеспокоены испытаниями России крылатых ракет в Японском море

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио выражает обеспокоенность действиями России в Японском море. Речь идет об испытаниях крылатых ракет, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В Японии призвали Россию "воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в Северо-Восточной Азии". Японский министр добавил, что ситуацию ухудшает война в Украине, поскольку Токио осуждает действия Москвы, которые "расшатывают основы международного порядка".

Стоит напомнить, что вчера Минобороны России сообщило об испытаниях крылатых ракет "Калибр" в Японском море. Участие в учениях приняли более 15 кораблей российского флота.

Кроме того, испытательные пуски были проведены в то время, когда ударная группа авианосца "Авраам Линкольн" проводила двусторонние операции с Морскими силами самообороны Японии в Японском море.