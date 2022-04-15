РосСМИ: россияне в марте забрали из банков валюты почти на $10 млрд

Отмечается, что на динамику валютных остатков повлияло введение капитальных ограничений со стороны ЦБ. Забрать валюту могли только те клиенты, кто открыл счет или срочный вклад до 9 марта, сообщает UBR.

За март россияне вывели из банков валюты почти на $10 млрд на фоне ограничений российского центробанка. Отток остановился на последней неделе марта, констатировал Банк России. Об этом пишет российский РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.

На динамику остатков валютных средств повлияли введенные ограничения со стороны ЦБ России: 9 марта он на полгода запретил кредитным организациям выдавать физлицам на руки любую иностранную валюту кроме долларов и ввел лимит на снятие средств – 10 тыс долл. в эквиваленте. Забрать валюту могли только те клиенты, кто открыл счет или срочный вклад до 9 марта. Новые вклады или средства сверх лимита пока можно снять только в рублях. С 11 апреля ЦБ разрешил банкам выдавать в пределах лимитов евро, а с 18 апреля клиенты смогут покупать наличную валюту в отделениях.

Значительный отток средств населения с валютных счетов и депозитов продолжился второй месяц подряд и мог быть более значительным, чем в феврале.

По состоянию на 1 февраля (последние доступные данные), всего россияне держали на счетах в банках $90,6 млрд.

Напомним, половина золотовалютных резервов России, или около $325 млрд, заморожены. Эти средства РФ потеряла безвозвратно, их могут направить на восстановление Украины после войны.