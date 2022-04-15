Источники: в течение следующих дней есть существенная опасность ракетных ударов

В течение следующих нескольких дней есть существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендуется использовать укрытие в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах и разведке, сообщает Украинская правда.

Россия может предпринять попытки атаковать крупные украинские города с воздуха. Самая большая угроза ракетных атак – до 18 апреля включительно.

Разведка после получения данных о желании врага реализовать такой план напоминают – при воздушной тревоге нужно переместиться в укрытие.