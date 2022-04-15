Польша ввела эмбарго на импорт угля из России
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на импорт угля из России и возможность замораживания активов российских граждан и компаний, которые поддерживают агрессию против Украины, сообщает Лига.Бизнес.
Об этом сообщается на сайте канцелярии польского президента.
Закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из Российской Федерации и Беларуси. Контроль за выполнением этого запрета возложен на начальника Национальной фискальной администрации.
Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (140 млн грн).
Кроме того, закон запрещает использование символов и наименований, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины. За нарушение этого запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
- Польша призвала ЕС ввести эмбарго на российские угли в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Страны Евросоюза согласились это сделать, но только с августа 2022 года.
- Россия – крупнейший поставщик угля в Евросоюз. В 2020 году ее доля в европейском импорте угля составила более 49%. На втором месте были США с 15%, на третьем – Австралия с 13,5%.
- По итогам 2021 года доля угля в энергетическом балансе Польши составляла 65%. В первом полугодии 2021 года Польша импортировала 6,2 млн тонн угля, в том числе 4 млн тонн из России и 1,15 млн тонн из Австралии.