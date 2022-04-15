Мариупольский горсовет: оккупанты эксгумируют тела людей, похороненных во дворах
Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Они также запрещают захоронение убитых людей, сообщает городской совет Мариуполя со ссылкой на горожан, которые остались в Мариуполе.
"В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела.
"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", – сообщает горсовет.