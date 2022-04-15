Мариупольский горсовет: оккупанты эксгумируют тела людей, похороненных во дворах

Мариупольский горсовет: оккупанты эксгумируют тела людей, похороненных во дворах
Фото: t.me/mariupolrada

Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые были похоронены во дворах жилых домов. Они также запрещают захоронение убитых людей, сообщает городской совет Мариуполя со ссылкой на горожан, которые остались в Мариуполе.

"В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела.

"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", – сообщает горсовет.

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