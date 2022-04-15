НБУ: объем наличной гривны в обращении с начала года вырос на 57 млрд

На 1 апреля в Украине находилось в обращении 685 млрд грн наличных. Это на 57,4 млрд грн, или на 9,2% больше, чем в начале 2022 года, сообщает Новое время.

На 1 апреля в обращении находилось почти 3,1 млрд банкнот на общую сумму 679,8 млрд грн, а также почти 14,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,09 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины.

"Такой рост, по мнению Национального банка, объясняется повышенным спросом граждан на наличные, который наблюдался вследствие неопределенности в начале войны. В то же время, если в начале войны ощущался значительный спрос на наличные, то во второй половине марта началось изъятие наличных из оборота. В целом за март наличные в обращении выросли всего на 2,8% (или на 18,7 млрд грн)», - объяснили в НБУ.

На одного жителя Украины приходится 74 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет. Традиционно среди банкнот лидирует банкнота 200 гривен, среди монет – 10 копеек (25% и 28,5% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 1000 гривен (113,1 млн штук, или 3,7% от общего количества банкнот в обращении), монет - номиналом 10 гривен (112,2 млн штук, или 0,8% от общего количества монет в обращении).

Напомним, что 24 февраля НБУ остановил работу валютного рынка, зафиксировал курс и ограничил снятие наличных 100 тыс. грн в сутки.

2 марта НБУ разрешил снимать наличную валюту со счетов, но в эквиваленте не больше 30 000 грн.

Вчера, 14 апреля, НБУ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.