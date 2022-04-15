Медведчук и Марченко имеют десятки домов в разных регионах Украины

Львовский суд арестовал 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры и 17 паркомест пророссийского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщает Новое время.

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук не смог сбежать из Украины через Приднестровье, и был задержан СБУ — вечером 12 апреля его фото опубликовал Владимир Зеленский. Уже на следующий день Личаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Сайт собрал информацию о самых знаменитых домах семьи кума Путина.

Имение в Пуща-Водице

Фото: Семья пророссийского политика до недавних пор жила в своем имении в Пуще-Водице (фото Схемы)

Медведчук живет не в Конче-Заспе, как многие другие политики и бизнесмены, а в другом пригороде столицы — Пуща-Водице. Его площадь — 2,1 тыс. кв м, в здании 114 помещений. В 2021 году журналисты программы Схемы получили планы всех этажей особняка, в котором проводился ремонт. Помимо винного погреба, парикмахерской, массажного кабинета, солевой комнаты, 18-метрового бассейна, в поместье есть даже своя домовая церковь площадью 43 кв м на чердаке.

После вторжения России в Украину на территорию имения смогли попасть активисты. Больше всего их удивил не ландшафтный дизайн или редкие деревья, а расположенный возле дома железнодорожный вагон — весь в золоте и бархате. Стаканы с гербом России, позолоченный самовар и витражи над головой — все это Оксана Марченко подарила своему мужу на День рождения в августе 2021 года. Ранее Марченко утверждала, что ее семья неприхотлива и живет довольно скромно.

Крымский дворец

Фото: Свой Крымский дворец Медведчуку не стыдно показать даже российскому диктатору Владимиру Путину (фото Крым.Реалии)

В ежегодной декларации Медведчук указал, что его супруга Оксана Марченко владеет земельным участком площадью 5620 кв м, жилым домом в 371 кв м и нежилым домом с хозяйственными постройками площадью 749 кв м в с. Оползнево под Ялтой.

По данным Национального агентства по предупреждению коррупции, в декларации за 2020 год Медведчук не указал данные про участок площадью 911 кв м в том же Оползневом, нормативно-денежная оценка которого составляет 349 тыс. грн.

«Дворец Медведчука», как называют в Крыму белоснежный дом пророссийского политика со своим пляжем, расположен между Симеизом и Алупкой. Главный редактор Центра журналистских исследований Валентина Самар ранее рассказывала, что на этой территории раньше находился противотуберкулезный санаторий. А сейчас — бассейн, водные горки, большой парк, вертолетная площадка и танцующий фонтан. В 2012 года во «дворец» к Медведчуку приезжал Путин.

Дом в Соломенском районе Киева

Фото: Медведчук с семьей прописаны в Соломенском районе (фото depo.ua)

Официальное место регистрации Виктора Медведчука и Оксаны Марченко — дом по ул. Медвинской в Соломенском районе. Именно тут проводились обыски после возбуждения против пророссийского политика уголовного дела по подозрению в госизмене. Тут же депутат должен был находится под домашним арестом, но после вторжения России в Украину, сбежал.

Имение в Обуховском районе

В Украинке (Обуховский р-н Киевской обл.) на берегу речки Стугна у семьи Медведчука был еще один дом площадью 1125 кв м и участком площадью около 30 га. На территории — причал, вертолетная площадка, бассейн и гостевой дом на 200 кв м. В 2014 году в доме произошло возгорание, а спустя пять лет, по данным Центра противодействия коррупции, политик выставил объект на продажу. За каждую сотку тогда просили $4,5 тыс.

﻿Комплекс в Закарпатье

Фото: Площадь участка закарпатского имения Медведчука составляет 120 га (фото Слідство. Інфо)

Еще одно имение семьи Медведчука находится в селе Ждениево Закарпатской области. По данным журналистов Слідства.Інфо, его территория составляет 120 га. На территории — несколько домов, пруды и горная река.

Главный дом — дворец из дерева с лифтом. На первом этаже стоит красный советский автомат Газированная вода, в гостиной — картины, большие люстры, золотые элементы декора и камин из зеленого мрамора, темного дерева и позолоты. На камине — надпись на латыни «Судьба помогает храбрым». В доме — бассейн и джакузи, откуда открывается вид на лес и горы. Там же находится спортзал с тренажерами и беговыми дорожками, массажный кабинет, спа-зона и сауна. Почти каждый диван, стол или кресло стоит на лисьей шкуре.