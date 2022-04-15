Укрпочта: пять стран объявляют почтовую блокаду России и Беларуси

Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии подали документы Всемирному почтовому союзу о прекращении доставки отправлений в Россию и Беларусь из-за полномасштабной войны против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщила Укрпочта.

К почтовой блокаде стран-агрессоров присоединилась также Латвийская Почта, которая в марте прекратила почтовые денежные переводы в/из РФ и Беларуси.

"Надеюсь, остальные почты также скоро присоединятся к нашей шестерке и перестанут доставлять отправления в Россию и Беларусь. Это важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров" , - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Укрпочта прекратила доставку в/из России и Беларуси с первых дней войны. Все посылки из России и Беларуси, которые уже поступили в Укрпочту, были отправлены обратно адресатам.